Radiomaker Pat Donnez met pensioen: "Het mooiste van radio? De nabijheid van mens tot mens"

Radio was een jeugdliefde voor Pat Donnez, vertelt hij aan Katelijne Boon in “De liefhebber” op Klara: als 12-jarige gebruikte hij de shampooflessen in de badkamer als micro’s: “Voor ik er erg in had, praatte ik al met gasten. Iedereen met naam en faam kwam bij mij in de badkamer.” Meer dan 40 jaar later “heeft een fan berekend dat ik 2.423 diepte-interviews heb gemaakt. Dat is onwezenlijk.”