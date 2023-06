Sportvliegtuigje neergestort in Tienen : twee inzittenden raken licht gewond

Een sportvliegtuigje dat kort na 14.00 uur was opgestegen van het vliegveld in Goetsenhoven, kwam enkele honderden meters verder in een veld terecht. Blijkbaar had het toestel problemen bij het opstijgen en moest de piloot een noodlanding maken.

De piloot kwam er met de schrik van af. Twee inzittenden zijn licht gewond en werden voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht. Een luchtvaartdeskundige onderzoekt de oorzaak van het ongeval.