Gedenkplaat voor Stijn Streuvels ingehuldigd bij patisserie waar hij ooit werkte in Brugge

Servaas Van Mullem, achterkleinzoon van Ernest Van Mullem en mede-eigenaar van de zaak is blij met het extra souvenir op de gevel. "We hebben veel respect voor traditie. Jarenlang stond Streuvels ook op onze dozen, dat is nu niet meer het geval, dus nu is er opnieuw een fysiek aandenken aanwezig."

"Ik denk er ook aan om Streuvels in de zaak nog meer te eren door een gebak naar hem te vernoemen: het Streuveltje. Daar moet ik eerst nog over praten met de familie. Sowieso hebben we banden tussen de families altijd aangehouden, dus dat komt wel in orde."