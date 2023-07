Tiende editie van dancefestival "Sunrise Festival" in Lille lokt 55.000 bezoekers

"Ik kan het bijna niet geloven, dit was een perfecte editie voor ons", laat organisator Marijn Venmans weten met een schorre stem. "Het festival was volledig uitverkocht en er was ook nog eens schitterend weer." Zo'n 11.500 bezoekers sliepen op de camping. "Die was ook uitverkocht, en dat bewijst vooral dat heel wat mensen tickets hebben voor het hele festivalweekend."