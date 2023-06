Mol breidt cameranetwerk in centrum uit: 23 extra politiecamera's op 18 nieuwe locaties

Nochtans hingen er al enkele camera's in de stad, onder andere in de buurt van het station. "Enkele daarvan zijn wel verouderd", zegt Caeyers. "In samenspraak met de politie hebben we daarom beslist serieus te investeren in een uitbreiding." Volgens de burgemeester is het doel daarvan tweeledig. "Langs de ene kant puur preventief, maar langs de andere kant ook om in noodsituaties snel te kunnen ingrijpen. Camera's hebben bovendien ook een afschrikwekkend effect voor criminelen, wat ook een voordeel is. Ik hoop natuurlijk dat de camera's zo weinig mogelijk werk hebben."