Lokale verkiezingen in Duitsland: uiterst rechtse AfD haalt voor het eerst politiek mandaat binnen

De uiterst rechtse partij Alternative für Deutschland (AfD) heeft vandaag politieke geschiedenis geschreven. Voor het eerst in zijn tienjarige geschiedenis mag hij een mandaat opnemen.

AfD-kandidaat Robert Sesselmann won de tweede ronde van de districtsverkiezingen in Sonneberg. Dat district, in de oostelijke staat Thüringen, is met 57.000 inwoners een van de kleinste in Duitsland. Sesselmann wordt er nu districtbestuurder. Hij versloeg met 52,8 procent van de stemmen de huidige christendemocratische bestuurder Jürgen Köpper (CDU). Nochtans hadden alle andere partijen zich in de tweede ronde achter Köpper geschaard.