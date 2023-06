Urban Trail in Brussel : 3000 deelnemers joggen door het Stripmuseum en het Parlement

“Het is de eerste keer dat we ons hebben ingeschreven voor de Urban Trail in Brussel’, horen we van vier vriendinnen uit Antwerpen : “We zitten samen in dezelfde atletiekclub en deden eerder al urban trails in Antwerpen en Mechelen. Nu wilden we Brussel eens leren kennen. We hebben zelfs het huis ontdekt waar de kostuums van Manneken Pis worden bewaard!”

Katia Stroobants van organisator Golazo spreekt van een succes, maar kijkt al vooruit naar de editie van 2024 : “Volgend jaar komen we zeker terug. We zijn al op zoek naar nieuwe locaties. Wie weet mogen we nog eens door het Koninklijk Paleis lopen!”