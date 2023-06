Defensie na Nationale Veiligheidsraad over Wagneropstand: "Geen grote veranderingen aan front Oekraïne, maar situatie is ernstig"

Op het front in Oekraïne lijkt er nu niet veel te veranderen, zegt de minister. Het is onduidelijk wat de opstand verder nog teweeg kan brengen. "Voorlopig is het te vroeg om uitspraken te doen over wat de gevolgen zijn voor de situatie in Rusland, het verdere verloop van de oorlog in Oekraïne en de activiteiten van Wagner in onder meer Afrika", meldt de minister.



Ze noemt de situatie wel bijzonder ernstig. "Het Russische regime komt verzwakt uit deze gebeurtenissen, de ergste in de afgelopen 20 jaar sinds Vladimir Poetin aan de macht is gekomen." Premier Alexander De Croo (Open VLD) denkt dat de opstand wel degelijk gevolgen zal hebben voor zowel Rusland als de NAVO. Dat zal de komende weken duidelijk worden.