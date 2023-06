Verkiezingen Griekenland: premier Mitsotakis volgt zichzelf op 

Dat resultaat levert hem 140 zetels op in het Griekse parlement, dat in het totaal 300 zetels telt. In de tweede ronde krijgt de grootste partij bovendien een bonus. In dit geval zal dat wellicht zo'n 40 tot 50 zetels zijn. Daardoor haalt Nea Dimokratia een comfortabele meerderheid en kan de partij op zijn eentje blijven besturen.