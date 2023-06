Grieken stemmen vandaag in de tweede ronde van de parlementsverkiezingen: premier Mitsotakis heeft weinig te vrezen

De voorbije twee weken haalde Griekenland nog het wereldnieuws toen voor de kust van de Peloponnesos een vissersboot met naar schatting 600 à 700 vluchtelingen en migranten aan boord kapseisde en zonk. Slechts 104 mensen konden worden gered. Er blijven veel vragen bij het optreden van de Griekse kustwacht: heeft die alles gedaan wat mogelijk was geweest om de opvarenden te redden? Waarom gaf de Griekse overheid hier onduidelijke en soms tegenstrijdige informatie over? En is het opsluiten en afschermen van de overlevenden in kampen wel verantwoord, nadat ze net zo'n traumatische ervaring hebben doorgemaakt?

De linkse oppositie, en met name de leider van SYRIZA Alexis Tsipras, heeft die vragen luidop aangekaart. Hij kreeg het verwijt dat hij garen probeerde te spinnen uit de ramp. Als dat al zijn bedoeling was (wat zeker niet valt uit te sluiten), dan lijkt dat niet te lukken.

De meeste Griekse kiezers waarderen het harde migratiebeleid van de regering-Mitsotakis. Ze geven de schuld voor de ramp in eerste instantie aan de smokkelaars die de oversteek organiseerden en niet aan de kustwacht of autoriteiten. Ze hebben er weinig problemen mee dat migranten en vluchtelingen op de Egeïsche eilanden nu in gesloten kampen worden gezet met veel minder bewegingsvrijheid dan enkele jaren geleden. Zelfs de illegale pushbacks van groepjes vluchtelingen, waarvoor er geregeld bewijzen opduiken, nemen de Grieken de regering niet echt kwalijk.