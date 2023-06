dEUS speelt enige Vlaamse show deze zomer op Live is Live: "Hopelijk wordt dit festival een vaste waarde in Antwerpen"

"Ik ben heel blij met zo'n festival in Antwerpen en ik hoop dat dit een jaarlijks terugkerend evenement wordt", zegt hij aan VRT NWS. "Hopelijk kan het blijven bestaan. Een thuismatch zou ik dit voor mezelf niet noemen, al ga ik pas na de show kunnen vertellen hoe het voelde. Natuurlijk is het wel bijzonder dat je speelt voor mensen die je af en toe tegenkomt in de supermarkt."



dEUS was er vorig jaar ook al bij op de eerste editie van Live is Live in Zeebrugge. "Dat was ook heel fijn: op het strand, met de zon in je gezicht, één podium en wat bars rond. Back to basics, zoals in de jaren 90: minder afleiding en meer focus op het podium, dat heeft wel iets. Ook fijn dat de organisatie inzet op kwaliteit van het geluid, zowel voor de artiesten als voor het publiek. Als de klank niet goed zit, dan is het voor niemand leuk."