Vlaanderen vraagt Europese Commissie uitstel voor nieuwe klimaatdoelstellingen

De Vlaamse klimaatplannen blijven voorlopig onder de Europese lat. Vlaanderen mikt op een uitstootreductie van 40 procent CO₂ in vergelijking met 2005. Dat is 7,4 procent ambitieuzer dan in het vorige Vlaamse klimaatplan, maar het is nog steeds minder dan de 47 procent reductie die Europa vraagt van ons land.