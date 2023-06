Antonio wint kampioenschap kriekenpitspuwen in Schaarbeek : kriekenpit vliegt 14 meter ver

Het kampioenschap Kriekenpitspuwen is elk jaar het hoogtepunt van het Kriekenfeest in het Josaphatpark in Schaarbeek. Zondagmiddag stonden 113 deelnemers klaar om pitten van krieken zover mogelijk weg te spuwen. Antonio Carrera slaagde erin om een pit 14,33 meter ver te krijgen : "Ik had nochtans niet geoefend" lacht Antonio, "Maar toen ik de uitslag hoorde, heb ik meteen al mijn vrienden opgetrommeld. We gaan nog een stevig feestje bouwen!"

Om een kersenpit 14 meter ver te krijgen, moet je een goede spuwer zijn :"Als kind was ik daar al bedreven in" beweert Antonio. Toch heeft hij geen wereldrecord beet. Dat staat nog steeds op naam van de Nederlander Ron Sassen. Hij haalde ooit 29,12 meter in een Nederlands kampioenschap Kersenpitspuwen.