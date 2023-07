Aalsters zwembad Aquatopia past prijzen aan: "Prijzen in speelgedeelte waren te hoog, die in sportbad te laag"

"Wij zijn er heel onervaren aan begonnen, met een nieuw team", legt schepen van Sport Matthias De Ridder (N-VA) uit. "De tarieven die we hanteerden, lagen al lang vast, maar na een jaar open te zijn hebben we gezien dat we op bepaalde vlakken moesten ingrijpen. Als we het speelparadijs vergelijken met andere zwembaden hebben wij bijvoorbeeld geen wildwaterbaan. Ons zwembad is wel ideaal voor ouders met jonge kinderen, maar de andere categorie wordt misschien wat minder bediend. Dus daarom hebben we die prijzen aangepast."

Tickets voor het sportbad worden wél duurder. Als je ouder bent dan 12 jaar, betaal je binnenkort 4 euro in plaats van 3,5 euro. Als je niet in Aalst woont, betaal je dan 6 euro. "Qua sportief aanbod hebben we misschien wel het beste zwembad van ons land, het is echt ongeëvenaard in België. En daar waren onze tickets wel erg goedkoop, daarom worden ze hier iets duurder", besluit De Ridder.