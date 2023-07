Jens Debusschere hangt fiets (letterlijk) aan de haak na BK wielrennen: "Een mooie en emotionele dag"

Tientallen supporters zakten zondag af naar café De Sportkring in Dadizele, het supporterscafé van Jens Debusschere. Op zijn palmares staan onder andere een Belgische titel en een overwinning in Dwars door Vlaanderen. Maar toch is het voor Debusschere genoeg geweest. Na het BK in Izegem zette hij zondagavond definitief een punt achter zijn wielercarrière.