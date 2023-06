Algemeen directeurs Nederlandstalig onderwijs in Brussel pleiten voor overstap naar Franstalig vakantiesysteem 

In een interview met het BRUZZ-weekblad zeggen de algemeen directeurs van de grootste scholengroepen in Brussel dat ze ook voorstander zijn van een gelijkschakeling met het Franstalige systeem. In het geval van Bruno De Lille, die de scholengroep Sint-Goedele leidt, gaat het om een persoonlijke mening, benadrukt hij, die binnen zijn koepel niet noodzakelijk wordt gedeeld. “Ja, ik vind dat logischer. Die regelmatige afstanden tussen vakanties die wat langer uitvallen tijdens het schooljaar, dat heeft zin. We hebben ook geregeld leerkrachten met een partner in het Franstalig onderwijs.”