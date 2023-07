Arrestant voor rechter nadat hij politieman zwaar in de arm bijt

Het parket van Halle-Vilvoorde eist een effectieve celstraf van 2 jaar tegen de beklaagde, die lang niet aan zijn proefstuk toe is. “De man is goed gekend bij de politiezones in de streek”, klonk het. “Hij werd door de rechtbank al veroordeeld tot 12 maanden cel met probatie-uitstel voor geweld tegen de politie en liep dezelfde straf op bij het hof van beroep in een zaak rond belaging. De verdachte pleegde deze feiten dus op het moment dat er al twee probatie-uitstellen liepen. Deze man is manifest agressief en heeft lak aan justitie en politie. Vandaag is deze politieman zijn slachtoffer, morgen zal het iemand anders zijn indien er geen sterk signaal wordt gegeven.”