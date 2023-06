Jeanine (79) uit Ledeberg organiseert in haar eentje petitie om bushalte terug te krijgen

Jeanine - in haar buurt Babousch genoemd - gaat met haar rollator rond om zo veel mogelijk handtekeningen te verzamelen. Ze wil zo aan de stad Gent en in het Vlaamse parlement een extra bushalte vragen aan het crematorium in Lochristi.

In februari heeft vervoersmaatschappij De Lijn haar dienstregeling aangepast. Heel wat haltes werden geschrapt, waaronder ook de bushalte vlak bij het crematorium van Lochristi. "Ze roepen altijd op om zoveel mogelijk het openbaar vervoer te gebruiken en dat is een goede zaak", zegt Jeanine opgewonden, "maar dan moet je wel kunnen geraken waar je wil, en dat is nu absoluut niet het geval. Het crematorium in Lochristi zou een belangrijke halte moeten blijven. Je wil toch mensen uit je kennissenkring een laatste groet kunnen brengen?"