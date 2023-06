Steeds meer Belgen doen hun inkopen in Frankrijk: "En het aantal grensaankopen gaat nog toenemen"

Met de inflatie bedoelen we de algemene stijging van de prijzen in ons land. Volgens Comeos was de inflatie in de eerste drie maanden van dit jaar dubbel zo hoog dan in Frankrijk. De lonen in ons land zijn gekoppeld aan de inflatie (de zogenoemde loonindexering). Door de gestegen inflatie stegen ook de lonen, en dus ook de loonkosten. De supermarkten rekenen die voor een deel door aan de consument. In Frankrijk bestaat het systeem van loonindexering niet, "en dat verschil merk je aan de prijzen aan de kassa", zegt Dominique Michel, CEO van Comeos.

En daarnaast lagen ook de energieprijzen erg hoog. "De Franse overheid heeft maatregelen genomen voor grote ondernemingen en supermarkten om die prijsstijgingen voor hen te beperken", zegt Michel. "In België was dat niet het geval. Ook dat vind je terug in het aankoopgedrag."