Belgian Cats ambitieus na Europees goud: "Dit is nog maar het begin"

Het is nochtans niet hun eerste Europese medaille. In 2017 en 2021 mochten ze al eens naar huis met brons. En nu was er dan toch eindelijk dat goud. Volgens Vanloo is dat vooral te danken aan de maturiteit die het team tegenwoordig heeft: "Ik denk dat onze groep enorm is gegroeid, en dat er ook een goede wisselwerking is tussen jonge spelers en meer ervaren spelers."

Een dynamiek die je volgens Resimont niet enkel op, maar ook naast het veld kan voelen: "Je merkt echt hoe sterk we aan elkaar hangen. We hebben op het EK ook echt kunnen tonen hoe goed die chemie zit, dat was echt heel fijn."