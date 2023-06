België dient voorlopig geen Energie- en Klimaatplan in

Op het kabinet Demir valt echter te horen dat het nog maar om een ontwerp gaat, waarop dan per land aanbevelingen volgen en waarna pas in juni volgend jaar een definitief plan moet volgen. Haar voorstel hield in die tekst al in te dienen, met een verantwoording dat er nog intern overleg moet plaatsvinden over de kloof, maar die piste werd afgewezen.

"Dat de andere regeringen er een ander standpunt op nahouden, is geen enkel probleem. Maar dat ze vandaag weigerden het Vlaamse klimaatplan te aanvaarden en het mes op de keel zetten van de Vlaamse democratie, is ongezien. Vlaanderen gaat voluit voor -40 procent tegen 2030, maar we gaan inderdaad het Ecolo-programma niet uitvoeren", aldus Demir.