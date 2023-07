Brasschaat wil winkels en horeca extra financiële boost geven: "Klanten aantrekken door meer beleving"

De gemeenteraad in Brasschaat heeft het licht op groen gezet voor extra geld om de winkels en horecazaken te ondersteunen. "We hadden tot vorig jaar een toelage voor onze handelaarsverenigingen voor initiatieven rond de eindejaarsperiode", vertelt Carla Pantens, schepen van Lokaal Ondernemen (N-VA). "We hebben dat herbekeken. Halloween wordt altijd populairder. Daarom is er nu geld om al vanaf het najaar iets te doen. Later willen we het ook naar een heel jaar opentrekken. Als je iets van beleving organiseert, komen de mensen toch wel langs. Dat willen we nu over het hele grondgebied doen. De eigenheid van elke winkelkern kan zo beter tot zijn recht komen."