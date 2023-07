Brussel en Leuven mogen in 2025 Europees kampioenschap marathon organiseren

"Dat het EK marathon naar Leuven komt, is geen toeval", voegt schepen Geleyns er nog aan toe. "In 2021 zijn we verkozen tot beste Europese sportstad en we hebben steeds meer expertise aan boord om grote internationale sportevenementen te organiseren. We hebben al het WK wielrennen georganiseerd en we gaan verder op dit elan. In september volgt het WK Breaking, het WK Gravel en het EK indoor hockey volgend jaar en de World Transplant Games in 2027. Het heeft ook een grote invloed gehad voor Leuven op economisch vlak, zoals horeca en toerisme en we blijven ook daar op inzetten. Maar op sportief vlak willen we de drempel laag houden, zodat iedereen in onze stad aan sport kan doen. En het EK marathon is weer een pluim op de hoed van het sportief beleid in Leuven", besluit Johan Geleyns.