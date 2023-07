Caravan uitgebrand in woonwijk in Poppel: brandweer sluit brandstichting niet uit

In de Pater Van den Akkervekenstraat in Poppel, vlak bij de Nederlandse grens, is een caravan volledig uitgebrand. Zondagavond rond 21.30 uur werd de buurt opgeschrikt door enkele luide knallen. De buurtbewoners ontdekten dan dat een caravan die in de wijk geparkeerd stond, in lichterlaaie stond.

De brandweer was snel ter plaatse, maar kon niet voorkomen dat de caravan volledig uitbrandde. Het vuur sloeg ook over op een haag ernaast en op de takken van de boom erboven. Niemand is gewond geraakt.

De oorzaak van de brand is nog onbekend, maar de brandweer sluit kwaad opzet niet uit. De politie is een onderzoek gestart.