Furby maakt een comeback: wordt het superpopulaire speelgoedbeestje uit de jaren 90 opnieuw een hype?

“De Furby is een van de favoriete stukken speelgoed van mensen die geboren zijn in de jaren 90”, vertelt Vanessa De Geest, conservator van het Speelgoedmuseum in Mechelen. “Eind vorig jaar deden we een enquête onder de noemer "Iedereen speelt" om de Belgische spelcultuur in kaart te brengen. Van de mensen geboren in de jaren 80, 90 en 2000 die deelnamen aan de bevraging gaf een vijfde aan dat de Furby een van hun favoriete stukken speelgoed was.”