64-jarige fietser overleden na aanrijding in Kaprijke

In Kaprijke is een man van 64 jaar overleden na een botsing met een auto. Het ongeval gebeurde op het kruispunt van de Krommeveldstraat en de parallelstraat met de expresweg N49. De man was samen met iemand aan het fietsen, toen hij op het kruispunt plots de auto niet meer kon ontwijken. De man overleed ter plaatse.

De bestuurster van de auto is een vrouw van 54 uit Eeklo. Zij werd in shock naar het AZ Alma in Eeklo gebracht. Er werd een verkeersdeskundige aangesteld om de oorzaak van het ongeval vast te stellen.