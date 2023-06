André uit Zemst verliest drie drones en zoekt professional die hem cursus dronevliegen kan geven

"De eerste verloor ik in een maïsveld. Ik ging hem nog zoeken, maar nadat de boer het maïsveld had afgereden wist ik dat het ding kapot was", vertelt André. "De tweede verloor ik in een bos. Het is heel erg moeilijk in te schatten waar een drone is neergevallen. Ik heb uren gezocht en hem niet gevonden. En een derde vloog tegen de tak van een boom in mijn tuin. De motor brak af en het was gedaan met spelen." Ook de vrouw van André getuigt van de lange zoektochten in het bos: "Er stonden veel bramen waaraan we ons prikten. Dat doe ik dus liever niet meer!"