Eerste inschrijvingen aan de UHasselt voor komend academiejaar zijn een feit: "Dichtbij en een goede reputatie"

Volgens de rector vallen die cijfers te verklaren door een positief imago en een sterke reputatie. "We zijn vaak positief in het nieuws gekomen. Dat wordt opgepikt door mensen. Bovendien passen we ons onderwijsmodel al 50 jaar toe en wordt dat meer en meer geapprecieerd. We zijn een warme universiteit met lage drempels tussen studenten en professoren. We focussen ons op activeren en betrekken studenten bij het onderwijs. De laatste 20 jaar hebben we ten slotte ook een sterke reputatie voor onderzoek opgebouwd. Je krijgt als student dus les van topprofessoren."