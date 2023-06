Elton John neemt afscheid van Britse publiek op Glastonbury: "Het is een ongelofelijke reis gewest"

Om iets na 22 uur onze tijd begon Elton John eraan met een energieke versie van "Pinball wizard", een cover van het nummer van The Who, dat hij al tien jaar niet meer live had gespeeld. Nadien volgde een van zijn eigen hits, "The bitch is back." Waarna hij even pauzeerde en gezeten van achter zijn piano het publiek in keek en zijn armen in dankbaarheid uitstrekte.

"Ik had nooit gedacht dat ik op Glastonbury zou spelen, en hier ben ik", zei hij. "Het is een heel speciale en emotionele avond voor mij, het kan mijn laatste show in Engeland, in het Verenigd Koninkrijk zijn. Ik kan dus maar beter goed spelen en jullie entertainen, jullie staan daar al zo lang."