Enige Nederlandstalige Brusselse jeugdbeweging voor kinderen met beperking dreigt te moeten stoppen

Robert hoopt dat er zich in de komende maanden toch nog een kandidaat meldt. In principe zoeken ze één persoon, maar “hoe meer, hoe beter”, klinkt het. Want met meer leiding kunnen er nog meer kinderen worden verwelkomd. De enige eisen zijn: een hart hebben voor kinderen met een beperking. Wie geïnteresseerd is of meer informatie wil, kan zich aanmelden via de website van Mooibos-Lievens.