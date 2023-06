Overvloed aan expo's en evenementen in Ensorjaar 2024: "James Ensor herschreef de regels van de kunst"

In 2024 is het 75 jaar geleden dat de Oostendse schilder James Ensor overleed. De kunstwereld in Vlaanderen en Brussel haalt alles uit de kast om het werk van Ensor te tonen, ook aan een nieuw publiek. In het Ensorjaar zijn tien grotere tentoonstellingen en tientallen kleinere evenementen gepland in Oostende, Antwerpen en Brussel. Die zijn voorgesteld in het KMSKA in Antwerpen