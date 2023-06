Primeur voor Vlaanderen: Erfgoed in Sint-Leonarduskerk Zoutleeuw wordt gescand in 3D

De Sint-Leonarduskerk in Zoutleeuw is een belangrijke erfgoedlocatie. Er staan maar liefst 21 erkende kunstwerken, die onder andere gespaard zijn gebleven van de Beeldenstorm. Vijftien van die topstukken krijgen nu een hoogwaardige digitalisering via fotografie in hoge resolutie en 3D-scannen. "We zijn eigenlijk bezig met een inhaalbeweging", stelt Timothy Naessens, projectleider en expert digitalisering bij meemoo. "3D-Scans worden bijvoorbeeld al vaak gebruikt in de archeologie. Maar voor het bewaren van erfgoed staan we nog niet zo ver", aldus Naessens. "Het gaat om erg oude sculpturen, de oudste dateert uit het begin van de 13e eeuw. De digitalisering is geen gemakkelijke opdracht, want de beelden zijn ongeveer een meter groot en wegen elk al snel 100 kg."