Extra politiecontrole na overlast 's nachts in Sint-Niklaas: "Zwerfvuil en intimidatie van groep die hier niet woont"

Burgemeester Lieven Dehandschutter (N-VA) wil het ongepaste gedrag in de Baenslandwijk in Sint-Niklaas een halt toeroepen en zet extra politie in. "Buurtbewoners melden me steevast dat er bendes op ongepaste manier toekomen, hun wagens hinderlijk parkeren en laten draaien, al dan niet met luide muziek", aldus de burgemeester. "De grootste problematiek die we de afgelopen drie maanden hebben ervaren, is, naast de overlast, de enorme massa afval die er telkens weer opnieuw wordt achtergelaten."

Gemeenteraadslid Kris Van der Coelden (Vooruit) woont zelf in de wijk en noemt het een "structureel probleem". "Er worden overal blikjes, verpakkings- en etensresten achtergelaten. Er is ook veel nachtlawaai en ze stellen zich intimiderend op. Er zijn mensen uit de buurt die hen al hebben aangesproken, dat is heel nobel, maar helaas wordt er niet geluisterd. De situatie was aan het escaleren en er moesten echt maatregelen genomen worden."