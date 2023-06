Meer dan 100.000 bezoekers zakken af naar Genk On Stage: "Sfeer is geweldig, optredens subliem" 

Het festival viel ook duidelijk in de smaak bij die bezoekers. "De sfeer was geweldig. De optredens subliem. Iedereen zat in dezelfde stemming. Meer kan je niet wensen. Het optreden van Sylver was pure nostalgie. Wij waren in onze tweede jeugd", vertelt Ingrid Wouters uitgelaten. "Sylver als afsluiter was inderdaad het echte hoogtepunt", stemt Inge Brans mee in. "De sfeer zat er nog meer in dan tijdens de andere avonden. Ik heb echt genoten van Genk On Stage. Ik kom hier al jarenlang, maar het blijft nog altijd even fantastisch."