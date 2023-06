Gault&Millau stelt haar allereerste Belgische Wijngids voor: ontdek hier welke wijnen uit jouw streek een Belgian Wine Award ontvangen

De laatste jaren heeft de productie van Belgische kwaliteitswijnen een hoge vlucht genomen. Ons land telde in 2020 net geen 200 wijnmakers. Een aantal dat vorig jaar steeg naar 259 wijndomeinen die met een productie van 4 miljoen flessen instonden voor een verdubbeling van het volume in het excellente wijnjaar 2018.

Een ideaal moment om een eerste gids gewijd aan de talrijke Belgische kwaliteitswijnen inhoud en vorm te geven, dacht men bij Gault&Millau. Resultaat: de allereerste Gault&Millau Belgische Wijngids die vandaag in Brussel werd voorgesteld. De gids focust op de diverse druivenrassen die in België geteeld worden en zoomt in op terroir, klimaat en geschiedenis van Belgische wijn.