Gent vraagt inwoners om nummerplaten van straatracers door te spelen aan de politie

Gent vraagt de inwoners om agressief en asociaal rijgedrag te blijven melden om het probleem beter in kaart te brengen en aan te pakken. Het gaat dan om zogenaamde boomcars (auto's die luide muziek spelen), knalpottereur (auto's of motoren die bij het optrekken enorm veel lawaai maken) of straatracers.

Uit een vraag van gemeenteraadslid Veli Yüksel (Open VLD) blijkt dat de politie er dit jaar in Gent al zo'n 20 meldingen over kreeg, verspreid over de hele stad. "De problematiek neemt toe", stelt Yüksel. In één geval reed iemand 140 kilometer per uur in de bebouwde kom. Dat moeten we echt aanpakken."

Burgemeester en partijgenoot Mathias De Clercq roept op om meldingen te blijven doen via het meldpunt van de politie of het nummer 112. "Ook nummerplaten doorgeven kan helpen", stelt De Clercq. Hij benadrukt dat de politie niet altijd op tijd ter plaatse kan zijn voor vaststellingen. "Maar, patrouilles kunnen bepaalde voertuigen uit het verkeer halen om te controleren of alles in orde is, bijvoorbeeld op basis van een nummerplaat." Een melding maken heeft niet altijd meteen effect, maar kan zorgen dat de pakkans verhoogt.