Roepers kapen participatievergadering over circulatieplan "Good Move" in Schaarbeek

De verwijten, beschuldigingen en het gejoel waren zondag niet van de lucht op de participatievergadering over het circulatieplan in de Schaarbeekse Stephensonwijk. In theorie moeten die vergaderingen het gestrande circulatieplan in de wijk vlot trekken. Dat plan, dat kadert binnen het gewestelijk mobiliteitsplan Good Move, werd in het najaar ingevoerd, maar stuitte er op zoveel tegenkanting, dat de gemeente het plan er in de koelkast stopte.