Grootste tennisclub van Vlaanderen opent nieuwe indoorhal in Destelbergen: "Willen 1.500 leden nog beter bedienen"

Na zes jaar is het eindelijk zover: de nieuwe indoorhal van tennisclub Racso is klaar om ingespeeld te worden. "Het was een werk van lange adem om zo'n project te realiseren", vertelt voorzitter Bram Develtere. "Zes jaar geleden hebben we de aanvraag ingediend om onze infrastructuur uit te breiden. Na een lang vergunningstraject kregen we eind 2020 onze omgevingsvergunning en nu is het gebouw eindelijk af."

Met 1.550 leden is TC Racso al de grootste tennisclub in Vlaanderen op vlak van het aantal leden, nu is het ook de grootste club in Oost-Vlaanderen op vlak van infrastructuur. "We beschikken nu over 7 indoor- en 7 outdoorterreinen. Die uitbreiding was nodig om onze 1.500 leden optimaal te bedienen en onze betere jeugdspelers nog meer trainingskansen te bieden. Onze tennisschool behoort al een aantal jaar bij de top van Vlaanderen. Dankzij de nieuwe indoorhal krijgen ze nog meer kansen om zich verder te ontwikkelen."