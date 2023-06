Topspeelsters, teamspirit en weten wat winnen is: dit is het succesrecept van de Belgian Cats

Veel Belgian Cats komen uit de opleidingen van topsportscholen, dat speelt volgens sportief manager Sven Van Camp een belangrijke rol. Maar parallel daarmee is al vroeg voor enkele talenten, zoals Meesseman, ook buiten de sportscholen een pad uitgestippeld. "We zijn op een gegeven moment deze groep rond Emma gaan bouwen", weet Van Camp. "In 2009 al haalden we zilver aan het EK voor de U16, in 2011 was dat goud voor de U18. We hebben destijds met de federatie een team met de beste spelers opgericht en hen Europees in het circuit geplaatst."