Man die vrouw en baby uit raam duwde, verklaart bij politie dat koppel geen uitweg meer zag na coronaschulden 

De Zelfmoordlijn kan over dit dossier niets zeggen, door de vertrouwelijkheid van de gesprekken. Co-directeur Piet De Bruyn vertelt wel hoe zijn medewerkers in elk gesprek proberen om zicht te krijgen op de complexiteit van de problemen. "Maar we kunnen natuurlijk geen faillissementen ongedaan maken of financiële problemen oplossen. Aan de problemen an sich kunnen we niets doen, maar wel aan de manier waarop iemand ermee omgaat. Is er nog ergens hulp? Is er een ander antwoord mogelijk? Mensen willen vaak niet dood, maar willen dat de pijn, de eenzaamheid, de problemen stoppen. Wij proberen daarin perspectief te geven, zodat ze het begin van een uitweg zien."