Luc Morjaeu stopt na 18 jaar als hoofdtekenaar van Suske en Wiske

Morjaeu heeft altijd in de geest van bedenker Willy Vandersteen willen werken. "Hij was mijn grote voorbeeld. Natuurlijk is er ook een evolutie geweest, zoals die er is in de maatschappij. Als er vroeger iemand verloren liep in het verhaal was die ook effectief verloren. Nu bestaan er gsm's. Daar kan je niet omheen. De omgang tussen kinderen en volwassenen is ook veranderd. We letten er ook op om niet te veel stereotiepen neer te zetten. Vroeger was dat in strips veel meer het geval. Je moet met de gevoeligheden en de evolutie van de tijd meegaan."