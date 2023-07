Vanaf november trajectcontroles in 4 straten in Maaseik

De stad gaat samenwerken met de private partner TAAS voor de exploitatie van de trajectcontroles. "Het zijn zware investeringen, daarom besteden we die uit. TAAS krijgt in ruil daarvoor een vergoeding per snelheidsovertreding. Voor ons is het dus zeker geen verdienmodel, het is onze bedoeling om de verkeersveiligheid te verbeteren", besluit Vereecken.