"Beetje uit mijn comfortzone, maar 100 procent van genoten": hoe prestatie van kogelstootster Jolien Boumkwo op horden de wereld rondgaat

"Ik ben al heel lang kogelstootster", vult ze aan. "Dit was dus een beetje uit mijn comfortzone, maar ik heb er wel 100 procent van genoten. Ik heb dus hordegelopen, eigenlijk hordegejogd, en dat was puur en alleen omdat België punten nodig had om in eerste divisie te blijven. Dat is uiteindelijk niet gelukt, maar dit was one for the team."