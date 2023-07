17-jarige uit Maldegem die buurman doodstak in beroep toch veroordeeld voor doodslag

Op maandag 17 mei 2021 escaleerde een burenruzie tussen een 53-jarige man en een gezin uit de buurt. Toen de buurman in de tuin van het gezin opdook, stak de 15-jarige zoon van het gezin de man neer met een keukenmes. De man overleed ter plaatse. De jongen werd opgepakt en in een gesloten instelling geplaatst. Vorig jaar sprak de jeugdrechter hem vrij, omdat er volgens de rechter sprake was van wettige verdediging.

Maar die beslissing wordt nu hervormd door het hof van beroep. Het hof oordeelt dat er geen sprake was van wettige verdediging, omdat de jongen de man eerst had beschoten met een airsoftpistool. Toen de jongen zag hoe de buurman zijn moeder vastpakte, greep hij een mes uit de keukenlade en stak hij de buurman in de borst. Het hof merkt ook op dat niemand van het gezin ernstige verwondingen opliep en dat de jongen niet probeerde te vluchten toen de buurman opdook.