Jongen van 16 even in levensgevaar na steekpartij Merksem, 2 minderjarigen opgepakt

Zondag is een jongen van 16 levensgevaarlijk gewond geraakt bij een steekpartij in Merksem. Die gebeurde aan de Kasterveldenstraat. Het slachtoffer is intussen wel aan de beterhand, aldus het parket.

Twee minderjarigen werden later in de buurt opgepakt. Het gaat om een jongen van 16 en een jongen van 17. De steekpartij was het gevolg van een ruzie tussen verschillende jongeren. De precieze aanleiding wordt nog onderzocht. Eén van de verdachten moet voor de jeugdrechter komen, de andere is na verhoor vrijgelaten.