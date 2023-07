Jouw vraag over Brussel: waarom bevindt raamprostitutie zich in de Aarschotstraat?

Op al die plekken is vandaag geen prostitutie meer te vinden. Het stadsdeel waar dat wel nog altijd het geval is, is de Noordwijk. Al voor de bouw van het Noordstation in 1841 waren er bordelen. In verschillende herbergen en theaters in die buurt was de sfeer eerder schunnig. Er werd gedanst, gezongen, gedronken en ergens daartussen in bed gedoken. Die bordelen moesten beetje bij beetje wijken voor de bouw van het Noordstation, toen nog op het Rogierplein. Hoewel de buurten door die stedenbouwkundige ingreep veranderden, bleef prostitutie daar wel bestaan, al was het in een nieuwe vorm rond het Rogierplein. Net als via de havens kwamen via grote treinstations heel wat mensen de stad binnen en buiten. Die invalswegen waren de uitgelezen plek voor prostituees om klanten te ronselen. Later dijde de activiteit ook uit naar Sint-Joost en Schaarbeek.