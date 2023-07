Jouw vraag over Brussel: Waarom wordt de gemiddelde temperatuur voor ons land in Ukkel gemeten?

Quetelet mat en noteerde vier keer per dag hoe warm het was. Dat was voor die tijd ongebruikelijk. Daardoor behoren de Brusselse temperatuurwaarnemingen tot de oudste ter wereld en was België een van de eerste landen die de meteorologie uitgebreid bestudeerden. Quetelet was sterk overtuigd van verregaande samenwerking tussen verschillende landen. Dan konden immers gegevens worden uitgewisseld en de veranderingen in de atmosfeer voorspeld.



Dankzij de inspanningen van Quetelet had België in 1876 al weerbulletins. Naarmate de jaren vorderden, werden die steeds accurater, ook omdat er altijd meer samenwerking was tussen landen. Quetelet beperkte zich echter niet tot de meteorologie, hij verrichtte ook in andere domeinen pionierswerk. Zo paste hij de kansberekening en statistiek, die tot dan toe vooral werden gebruikt in de astronomie, toe in de sociale wetenschappen. Hij wou de variabelen van sociale fenomenen bestuderen en gebruikte statistiek om bijvoorbeeld criminaliteit, huwelijks- en zelfmoordcijfers in kaart te brengen.