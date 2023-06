Juwelier uit Oostakker krijgt voorwaardelijke straf voor doodschieten van overvaller

De juwelier had zelf gepleit dat hij uit een onweerstaanbare dwang handelde, en dat hij zich niet veel herinnerde van de schietpartij. Volgens zijn advocaat Walter Van Steenbrugge had de juwelier geen controle over zichzelf op het ogenblik dat hij schoot. Maar daar ging de rechtbank niet in mee. "Zijn vrije wil was aangetast, maar niet volledig uitgeschakeld. De man is naar zijn kluis gegaan om zijn wapen te nemen. Dat gebeurde niet op automatische piloot. Het dodelijke schot viel vanop iets meer dan 2 meter. Daarna heeft hij nog twee keer geschoten, terwijl de ene overvaller al op de grond lag. Hij heeft een patroon die op de grond lag opgeraapt en in zijn broekzak gestopt, en kogelhulzen proberen weg te maken. Hij was ook van plan om de overvallers nog achterna te rijden."