Ruim 400 kandidaat-overnemers voor Delhaize-winkels, maar overleg zit muurvast

"De impasse is compleet", bevestigt liberaal vakbondssecretaris Wilson Wellens (ACLVB) , die als secretaris niet zelf op de ondernemingsraad aanwezig was. Volgens hem hebben de vakbonden de ondernemingsraad verlaten "omdat het niet de juiste plaats was om over het toekomstplan te praten". Volgens hem gooit de directie hiermee nog maar eens olie op het vuur.

De ACLVB-secretaris wijst erop dat de stakingen en ook het vandalisme tegen Delhaize weer aan het toenemen zijn. "Het beste is nu om van bovenaf tussen te komen. We denken daarbij aan het kabinet-Dermagne (Pierre-Yves Dermagne, minister van Werk (PS) nvdr.). Die zijn zeer bekwaam, men heeft het dossier-Delhaize van dichtbij gevolgd."