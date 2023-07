50 huishoudens in Ketelstraat in Maaseik 5 dagen zonder water

“Dag na dag vinden er opnieuw breuken in de waterleiding plaats”, zegt burgemeester Johan Tollenaere (Open VLD). “Dit is al dag 5 dat we breuken vaststellen en dat de mensen zonder drinkwater zitten.” In tussentijd bood De Watergroep via standpijpen drinkwater aan de mensen aan. “Maar het probleem van de Ketelstraat is natuurlijk al langer bezig. Die leiding is zeer zwak geworden en moet vervangen worden.”